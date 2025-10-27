ВВС США за один день потеряли в Южно-Китайском море два воздушных судна

В Южно-Китайском море во время двух отдельных плановых вылетов потерпели крушение вертолет и истребитель, приписанные к авианосцу Nimitz. Члены экипажа находятся в безопасности, сообщило издание USNI News .

За один день 26 октября Тихоокеанский флот США потерял два воздушных судна. Сначала в 14:45 по местному времени в воду рухнул вертолет MH-60R Sea Hawk, входивший в состав группы «Боевые кошки» 73-й ударной вертолетной эскадрильи. Спасатели подняли на борт всех трех членов экипажа.

Через полчаса двухместный истребитель F/A-18F Super Hornet из группы «Боевые красноперки» 22-й ударной истребительной эскадрильи тоже потерпел крушение. Пилоты катапультировались.

Командование Тихоокеанского флота заверило, что это два не связанных друг с другом случая. Причину крушений покажет расследование.

Авианосец Nimitz возвращается из похода на Ближний Восток, где находился для отражения атак хуситов на коммерческие суда. Он вошел в Южно-Китайское море 17 октября.

Ранее в Калифорнии рухнул вертолет. Три человека пострадали.