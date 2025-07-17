Стало известно о состоянии русского моряка с подбитого хуситами сухогруза

МИД хуситов: россиянин с потопленного сухогруза Eternity C идет на поправку

Военно-морские силы Йемена спасли россиянина с потопленного в Красном море греческого сухогруза Eternity C. Сейчас он проходит лечение в стране, сообщили РИА «Новости» в МИД правительства хуситов.

«Да, россиянин Алексей Галактионов был членом экипажа. Его и еще несколько человек спасли Военно-морские силы Йемена», — отметили в сообщении.

В ведомстве добавили, что состояние российского моряка уже заметно улучшилось.

Йеменские хуситы атаковали с помощью дронов судно Eternity C, шедшее под флагом Либерии в Красном море, 8 июля. В результате пострадали два человека, среди них гражданин России. Сообщалось, что россиянину ампутировали конечность.

Ранее хуситы пообещали возобновить атаки на корабли США в Красном море и пригрозили более масштабным ответом.