Три человека пострадали при крушении вертолета в США

В Калифорнии трех человек госпитализировали после крушения вертолета на шоссе Пасифик-Кост. Об этом сообщил телеканал KTLA со ссылкой на официальных лиц.

По предварительной информации, полученной от дорожного патруля, вертолет рухнул недалеко от места проведения мероприятия Cars‘N Copters on the Coast, перед отелем Waterfront Beach Resort.

По данным телеканала, воздушное судно снижалось над улицей на глазах у прохожих, а затем внезапно упало и разбилось рядом с проезжей частью.

«На борту вертолета находились два человека, и оба выжили. Три человека на улице получили ранения, все они были доставлены в больницу», — сообщил представитель полиции Хантингтон-Бич.

Подробностей о состоянии пострадавших и причинах крушения вертолета пока не сообщали.

РИА «Новости» опубликовало кадры падения воздушного судна.

В сентябре в Миннесоте потерпел крушение вертолет Robinson R66, погибли все люди, находящиеся на борту.