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    Цена на бензин в Армении достигла исторического максимума

    Фото: РИА «Новости»

    Цена на бензин марки АИ-92 в Армении достигла исторического максимума и достигла 600 драмов (139,38 рублей) за литр. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Ранее цена за литр АМ-92 была в пределах 480 (111,5 рублей)драмов. Литр бензина марки АИ-95 на армянских АЗС стоит 620 (144,03 рублей) драмов против прежних 500 (116,15 рублей) драмов.

    Цена выросла также и на дизельное топливо, на заправках стоит сумма в 630 (146,35 рублей) драмов.

    Местные крупные сети АЗС Flash Petrol и Max Oil подтвердили информацию о преодолении исторического максимума.

    В середине сентября поставки природного газа из России в Армению приостановили на 10 дней. Причиной стало проведение плановых профилактических работ и ремонта на магистральном газопроводе.

    Разрыв газового контракта с Россией обернется для Армении огромной переплатой. При закупках у альтернативных поставщиков Ереван переплатит около 1,27 миллиарда долларов.

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