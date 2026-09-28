Цена на бензин в Армении достигла исторического максимума

Цена на бензин марки АИ-92 в Армении достигла исторического максимума и достигла 600 драмов (139,38 рублей) за литр. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Ранее цена за литр АМ-92 была в пределах 480 (111,5 рублей)драмов. Литр бензина марки АИ-95 на армянских АЗС стоит 620 (144,03 рублей) драмов против прежних 500 (116,15 рублей) драмов.

Цена выросла также и на дизельное топливо, на заправках стоит сумма в 630 (146,35 рублей) драмов.

Местные крупные сети АЗС Flash Petrol и Max Oil подтвердили информацию о преодолении исторического максимума.

В середине сентября поставки природного газа из России в Армению приостановили на 10 дней. Причиной стало проведение плановых профилактических работ и ремонта на магистральном газопроводе.

Разрыв газового контракта с Россией обернется для Армении огромной переплатой. При закупках у альтернативных поставщиков Ереван переплатит около 1,27 миллиарда долларов.