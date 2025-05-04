В Румынии открылись избирательные участки в каждом населенном пункте для голосования на выборах президента. между 07:00 и 09:00 по всей стране проголосовали 745 тысяч человек по сравнению, сообщило издание HotNews

К 9 утра явка избирателей составила 4,14%, что на 38% больше, чем в первом туре президентских выборов в ноябре 2024 года. Для сравнения, в прошлом году явка по всей Румынии составила всего 3%.

На президентские выборы выдвинулись 11 кандидатов. По данным опросов, наибольшую поддержку получает лидер националистической партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион. Более 30% избирателей готовы отдать за него свои голоса.

Ранее журналиста RT Чея Боуза задержали по прибытии в румынскую столицу, где он должен был освещать выборы. Корреспондент рассказал, что допрашивать его начали еще в машине.

Секретарь международного отдела Коммунистической партии США Кристофер Хелали считает, что румынские власти депортировали Боуза из-за опасений разоблачения махинаций с выборами.