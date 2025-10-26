Второго подозреваемого в ограблении Лувра задержали во Франции

Le Figaro: задержаны два подозреваемых в ограблении Лувра

Французская полиция задержала второго подозреваемого в ограблении Лувра. Об этом сообщила газета Le Figaro .

По информации источника, правоохранителям удалось схватить его в районе пригорода французской столицы — Сен-Дени.

О поимке первого подозреваемого стало известно ранее в воскресенье. Его задержали в парижском аэропорту при попытке сесть на рейс в Алжир.

Полиция продолжает поиски еще двух человек, непосредственно участвовавших в ограблении Лувра.

Ранее стало известно, что полиция заподозрила в причастности к преступлению одного из сотрудников службы безопасности музея.

Лувр ограбили на прошлой неделе, 19 октября. Неизвестные выкрали экспонаты эпохи Наполеона III, общий ущерб оценили в 88 миллионов евро. Преступники смогли войти через окно, забрать ценности и скрыться. После этого наиболее ценные экспонаты Лувра переместили в хранилище Банка Франции.