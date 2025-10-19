«Похоже на сценарий фильма». Ограбление Лувра повергло французских политиков в шок

Семиминутное ограбление одного из величайших музеев мира ошеломило многих французских политиков. Об этом сообщила газета Le Parisien .

Глава Центрального района Парижа Ариэль Вайль назвал случившееся шоком и отметил, что к службам безопасности есть много вопросов.

«До сих пор это было похоже на сценарий фильма. Трудно представить, что так легко ограбить Лувр», — подчеркнул он.

Парижский сенатор Ян Броссат напомнил, что летом музей уже закрывался из-за забастовки сотрудников. Тогда город предупреждали о нехватке персонала для обеспечения безопасности.

«Почему глава МВД не услышал предупреждения?» — задался вопросом сенатор.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес после кражи экспонатов из Лувра признал, что на сегодняшний день французские музеи действительно очень уязвимы.

На скандальное ограбление также отреагировал лидер оппозиции Жордан Барделла. В социальной сети X он назвал Лувр всемирным символом французской культуры, а кражу экспонатов — «невыносимым унижением для страны».

Ранее неизвестные люди в масках вынесли из музея девять украшений: ожерелье, брошь, тиару и другие предметы. Министр культуры Франции Рашида Дати уточнила, что при ограблении никто не пострадал.