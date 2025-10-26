Подозреваемого в ограблении Лувра задержали в парижском аэропорту

Одного из подозреваемых в ограблении Лувра задержали в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль. Мужчина пытался сесть на рейс в Алжир, сообщило издание Franceinfo .

Всего по подозрению в ограблении, произошедшем 19 октября, разыскивают четверых человек. По данным издания, двое подозреваемых поднялись с помощью гондолы на уровень «Галереи Аполлона», еще двое помогли преступникам скрыться на скутерах.

Куратор Лувра оценил ущерб в 88 миллионов евро, прокурор Парижа назвал сумму чрезвычайно впечатляющей, но не имеющей ничего общего с историческим ущербом.

В расследовании ограбления участвуют около 100 следователей, в их числе Бригада по борьбе с бандитизмом и Центральное бюро по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей.

В причастности с ограблению заподозрили охранников Лувра. По версии следствия, один из них передал преступникам информацию о системе охраны музея.