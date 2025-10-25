Лувр переместил драгоценности в хранилище Банка Франции

Часть важнейших предметов из коллекции украшений Лувра после ограбления разместили в подземном хранилище Банка Франции. Об этом сообщила радиостанция RTL .

По информации источника, самые ценные экспонаты доставили в депозитарий в 300 метрах от музея, их сопроводили сотрудники полиции.

Среди переданных сокровищ — вещи из «Галереи Аполлона» и регалии императорской семьи. Подробный перечень экспонатов из соображений безопасности не привели. Предметы продолжат хранить в банке до окончания полной проверки Лувра.

Французский национальный банк располагает собственным огромным сейфом на глубине 26 метров. Там хранится около 90% золотого запаса государства, а также манускрипты изобретателя Леонардо да Винчи оценочной стоимостью порядка 600 миллионов евро.

Лувр ограбили 19 октября. Неизвестные похитили экспонаты эпохи Наполеона III, общий ущерб оценили в 88 миллионов евро. Преступники менее чем за 10 минут успели войти через окно, забрать ценности и скрыться. Их до сих пор не нашли.