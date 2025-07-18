ЕС согласовал один из «самых жестких» пакетов санкций против России

ЕС одобрил «один из самых жестких» на сегодня пакетов антироссийских санкций. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, ее процитировало AFP .

«Мы оказываем большее давление на российскую военную промышленность», — сказала она.

По ее словам, в рамках 18-го пакета запретили «Северные потоки» и снизили предельные цены на нефть.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал не блокировать новые санкции против России. По его словам, продолжать блокировку стало контрпродуктивно на фоне переговоров с ЕС по энергоресурсам в случае отказа от сырья из России.

До этого Словакия в четвертый раз заблокировала принятие 18-го пакета антироссийских ограничений.

В Индии заявили, что будут получать нефть из других источников, если США введут вторичные санкции на российское топливо. По их словам, на фоне ограничений Ирана и Венесуэлы Бразилия и Канада увеличивают добычу.