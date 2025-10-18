Мерц: встреча Путина и Трампа в Венгрии укрепляет надежду на прекращение огня

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на урегулирование конфликта, отметив, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште придаст этому процессу дополнительный импульс. Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung .

«Президент Трамп осознает свою ответственность. Он также осознает имеющиеся у него возможности. Если план из 20 пунктов по прекращению войны в Газе должен стать образцом успеха этого президентства, то он продолжит обращать внимание на Украину и стремиться положить конец войне», — отметил Мерц.

Во время телефонного разговора Трамп и Путин договорились о встрече в Будапеште. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал, что переговоры будут «надежными и спокойными».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объясняя выбор Венгрии в качестве места проведения, отметил, что эта страна, будучи членом НАТО и ЕС, занимает особую позицию, отстаивая свой суверенитет и интересы.

Телефонный разговор между Трампом и Путиным длился более двух часов. Основной темой обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. После беседы Трамп заявил, что их личная встреча должна состояться в течение ближайших двух недель.

Решение провести саммит Россия — США в Венгрии было принято обоюдно, отметил Дмитрий Песков. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предстоящая встреча президентов России и США дает отличный шанс для укрепления мира. ЕК заявила, что санкции ЕС не препятствуют встрече Путина с Трампом в Венгрии. Самолет российского президента в Венгрию сопроводят истребители.