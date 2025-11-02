Преступники совершили во Франции новое ограбление за 7 минут

Le Progres: грабители украли из лаборатории в Лионе драгметаллы на 12 млн евро

Шесть злоумышленников ограбили в Лионе лабораторию по обработке драгоценных металлов на заводе кампании Pourquery Laboratory. Об этом сообщило издание Le Progres .

Преступники приехали на машине с мигалкой и выбили два окна с помощью взрывного устройства. Очевидцы рассказали, что грабители обнесли лабораторию всего за семь минут. По словам свидетелей, на преступниках были желтые повязки.

«Было несколько мужчин, может быть, трое или четверо, с автоматами <…>. Мы видели, как они загрузили свой автомобиль, небольшой фургон, прежде чем скрыться», — уточнили очевидцы.

Местная администрация подтвердила, что нападавшие ранили пятерых сотрудников лаборатории. Всего они вынесли из здания драгметаллы на 12 миллионов евро.

Позже министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил о задержании всех шестерых нападавших и поблагодарил Лионскую бригаду быстрого реагирования за оперативное вмешательство.

Ранее во Франции ограбили Лувр — преступники проникли в музей с помощью подъемника и болгарок. Они украли восемь ювелирных экспонатов общей стоимостью 88 миллионов евро. Полиция задержала трех подозреваемых.