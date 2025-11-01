Небрежность при ограблении Лувра позволила полиции выйти на след подозреваемых

Грабители, похитившие экспонаты из парижского Лувра, допустили множество ошибок и действовали в спешке, что позволило полиции быстро выйти на их след. Об этом написало The Wall Street Journal .

Издание восстановило хронологию преступления.

Десятого октября злоумышленники встретились с владельцем грузовика с подъемным механизмом в городке Louvres (созвучно с названием музея), убедили его, что им нужна техника для переезда, и впоследствии угнали машину.

Девятнадцатого октября, в 09:30 по местному времени, они приехали к Лувру со стороны Сены и припарковали грузовик под балконом дворца — в слепой зоне камер.

В ограблении участвовали четверо: двое с болгарками поднялись на подъемнике к балкону и прорезали стекло, еще двое ждали внизу на скутерах. Проникнув внутрь, они вскрыли витрины и стали выносить экспонаты. Когда сработала сигнализация, преступники начали спешно отступать, по пути уронив несколько предметов.

Попытавшись поджечь грузовик, грабители бросили инструменты, канистру с бензином, рации и скрылись на скутерах. На ограбление ушло около семи минут.

Следователи собрали на месте более 150 улик — ДНК, отпечатков и предметов. Как отметил профессор криминологии Северо-Восточного университета Никос Пассас, «степень небрежности преступников поразительна».

Двадцать шестого октября задержали двух подозреваемых — граждан Алжира и Франции, которых полиция считает непосредственными участниками ограбления. Алжирца поймали в аэропорту Шарль-де-Голль, что, по словам Пассаса, говорит о его неопытности. Позже задержали еще одного фигуранта, четвертого участника продолжают искать. Также, по данным WSJ, установлены еще четыре человека, которые могли знать о готовящемся преступлении.