Вся Куба вновь осталась без света

На Кубе произошло массовое отключение света. Из-за аварии на ТЭЦ в провинции Матансас вышла из строя вся электросистема страны, сообщила пресс-служба управляющей компании Union Electrica.
Полное отключение национальной электрической системы SEN произошло в 02:08 (10:08 по московскому времени). На ТЭЦ Антонио Гуитераса в Матансасе сработала автоматика. Union Electrica сообщила, что начались восстановительные работы.
Предыдущий блэкаут произошел на Кубе в октябре, когда та же ТЭЦ Антонио Гуитераса вышла из строя. Он сопровождался перебоями с мобильной связью и интернетом. Отключение электросистемы происходило трижды. Некоторое время освещались только объекты критической инфраструктуры, миллионы кубинцев оставались в темноте. Посольство России в Гаване призвало соотечественников сохранять спокойствие и экономить заряд батареи смартфонов.
Правительство Франции уйдет в отставку впервые за 62 года
Ветерану СВО из Балашихи вручили автомобиль с ручным управлением
Украина введет санкции против Грузии
Пит Хегсет потеряет пост главы Пентагона из-за алкоголизма
В Чечне нашли применение украинским военнопленным
Жители Балашихи передали теплые вещи и продукты питания бойцам СВО
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте