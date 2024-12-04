Вся Куба вновь осталась без света

На Кубе произошло массовое отключение света. Из-за аварии на ТЭЦ в провинции Матансас вышла из строя вся электросистема страны, сообщила пресс-служба управляющей компании Union Electrica.

Полное отключение национальной электрической системы SEN произошло в 02:08 (10:08 по московскому времени). На ТЭЦ Антонио Гуитераса в Матансасе сработала автоматика. Union Electrica сообщила, что начались восстановительные работы.

Предыдущий блэкаут произошел на Кубе в октябре, когда та же ТЭЦ Антонио Гуитераса вышла из строя. Он сопровождался перебоями с мобильной связью и интернетом. Отключение электросистемы происходило трижды. Некоторое время освещались только объекты критической инфраструктуры, миллионы кубинцев оставались в темноте. Посольство России в Гаване призвало соотечественников сохранять спокойствие и экономить заряд батареи смартфонов.