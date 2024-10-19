Посольство на Кубе призвало россиян сохранять спокойствие на фоне блэкаута

Посольство России в Гаване обратилось к соотечественникам и попросило их сохранять спокойствие на фоне отключения электроэнергии. Дипломаты опубликовали сообщение с призывом следовать указаниям кубинских властей.

В посольстве подтвердили, что в стране фиксируются проблемы с мобильной связью и интернетом. Они также рекомендовали по возможности экономно расходовать аккумуляторы гаджетов, так как из-за тотального блэкаута электричество сейчас подают только на объекты критической инфраструктуры.

Диппредставительство добавило, что энергетики делают все возможное для восстановления стабильного энергоснабжения, но точные сроки устранения неполадок кубинские власти пока не озвучили.

Ранее проблемы с электричеством возникли в западной части Абхазии и Сухуме. Местные жители на несколько часов остались без света из-за аварийного отключения ВЛ-220 Очамчыра. Подачу электричества возобновили благодаря перетоку электроэнергии из России.