Кубинские энергетики с третьего раза не смогли восстановить подачу света в стране

Руководству Кубы не удалось с третьей попытки возобновить подачу электричества в стране. Об этом сообщило агентство Reuters.
Масштабный блэкаут на Кубе происходит на фоне дефицита продовольствия, топлива и лекарств, добавило издание.
Ранее российское посольство предупредило находящихся на кубинской территории граждан о том, что электроэнергию в стране подают только на объекты критической инфраструктуры. Путешественников призвали сохранять спокойствие и экономно расходовать заряд аккумуляторов гаджетов.
Энергетики пытаются устранить неполадки, но точное время восстановления подачи света власти не озвучили. Помимо отключений электроэнергии, на Кубе возникли проблемы со связью и интернетом.
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