Основная электростанция Кубы возобновила работу после масштабного сбоя

Теплоэлектростанция Antonio Guiteras, из-за сбоя в работе которой на Кубе произошел энергетический кризис, возобновила свою работу. Об этом сообщило Министерство энергетики и горнорудной промышленности республики.

«Покрытие зависит от возможностей генерирования энергии, оно будет увеличиваться сегодня в течение дня», — процитировал его ТАСС.

Станция Antonio Guiteras вышла из строя 18 октября, что привело к отключению всей национальной системы энергоснабжения Кубы. Несмотря на усилия властей по восстановлению работы станции, отключения системы происходили трижды.

При этом агентство Reuters со ссылкой на местных чиновников сообщило, что кубинские власти продолжают восстанавливать систему энергоснабжения. Миллионы кубинцев по-прежнему остаются без электроэнергии. По данным издания, технические специалисты продолжают устранять проблему.

Ранее посольство на Кубе призвало россиян сохранять спокойствие на фоне блэкаута. Они также рекомендовали по возможности экономно расходовать аккумуляторы гаджетов.