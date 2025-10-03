Все пропавшие на учениях у границы с Россией норвежские призывники нашлись

Все норвежские военные, пропавшие во время учений в провинции Финнмарк, найдены живыми и здоровыми. Об этом сообщил телеканал TV2 .

Некоторые из них добрались до контрольно-пропускного пункта, а затем еще несколько сообщили о своем местонахождении на границе с Финляндией по рации. Норвежские военные отправились за ними.

«Судя по имеющейся у нас информации, нет оснований полагать, что им требуется медицинская помощь», — сказал руководитель операции Эйвинд Джонсон Хольсбреккен.

Учения должны были завершиться утром в четверг, 2 октября, но десять солдат не пришли в назначенное место вовремя. В поисках участвовали полиция с собаками, Красный Крест и армия.

В тот же день пятеро призывников нашлись — трое прибыли с опозданием, а двое были найдены в зоне поисков. К вечеру операция завершилась, но продолжилась утром в пятницу.

Ранее Норвегия создала новую военную бригаду в граничащей с Россией области Финнмарк, чтобы укрепить арктическую группировку. Основать ее предложил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Это первая новая военная бригада с 1982 года и вторая существующая после «Севера». В военном городке в коммуне Порсангер прошло торжественное празднование по этому поводу.