Норвегия впервые за 40 лет создала военную бригаду

Минобороны Норвегии объявило о создании бригады «Финнмарк» у границы с Россией

Норвегия создала новую военную бригаду в граничащей с Россией области Финнмарк, чтобы укрепить арктическую группировку. Минобороны страны сообщило об этом в соцсети X .

«Гордый день для Норвегии! Новая бригада „Финнмарк“ укрепляет наши вооруженные силы в Арктике и обеспечивает более высокую безопасность Норвегии и наших союзников», — объявила пресс-служба.

В военном городке в коммуне Порсангер прошло торжественное празднование создания бригады. Юн Олав Фуглем принял командование.

Создать «Финнмарк» предложил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Она стала первой основанной с 1982 года военной бригадой и второй из существующих после «Севера».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о начатой странами Скандинавии подготовке к войне с Россией. Они объединили ресурсы, чтобы в случае необходимости нанести удар.