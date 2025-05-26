Многие европейские страны могут предъявить Украине территориальные претензии. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале Deep Dive .

«Поляки, румыны, венгры, литовцы и молдаване — все претендуют на территорию Западной Украины. Румыны хотели бы вернуть себе Бессарабию», — сказал он.

По его словам, американцы не слишком осведомлены в области европейской геополитики. Он считает, что США следует убраться «из этой очень старой части света».

О территориальных претензиях ряда стран Европы ранее предупреждали в Службе внешней разведки России. В частности, в Польше прорабатываются сценарии по расчленению Украины, включая занятие ее западных территорий.

Ранее бывший командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой рассказал, что Евросоюз с самого начала конфликта на Украине планировал часть ее территорий включить в свой состав.