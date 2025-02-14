Имели виды с самого начала СВО. Чего захочет Европа от Украины на переговорах

Евросоюз с самого начала украинского конфликта имел виды на западные регионы Украины и наверняка захочет их включить в свой состав после окончания СВО. Об этом на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко заявил бывший командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой.
По его мнению, урегулирование конфликта может затянуться надолго.
«За это время будет вырисовываться какая-то концепция, и в том числе претензии Европы на лакомый кусочек украинской земли», — добавил собеседник 360.ru.
Ранее директор Службы внешней разведки и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин предложил историкам из Польши, Венгрии и Словакии совместно обсудить вопрос раздела «украинского наследства».
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