Имели виды с самого начала СВО. Чего захочет Европа от Украины на переговорах

Экс-боец «Вагнера» Луговой: запад Украины может войти в состав стран Евросоюза

Евросоюз с самого начала украинского конфликта имел виды на западные регионы Украины и наверняка захочет их включить в свой состав после окончания СВО. Об этом на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко заявил бывший командир подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой.

По его мнению, урегулирование конфликта может затянуться надолго.

«За это время будет вырисовываться какая-то концепция, и в том числе претензии Европы на лакомый кусочек украинской земли», — добавил собеседник 360.ru.

Ранее директор Службы внешней разведки и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин предложил историкам из Польши, Венгрии и Словакии совместно обсудить вопрос раздела «украинского наследства».