Политолог Буневич: Польша заинтересована в экономической экспансии запада Украины

Политолог, советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич в беседе с RT высказал предположение, при каком условии Польша может попытаться установить контроль над украинскими территориями.

Собеседник отметил, что существует позиция официальных лиц, которые не заинтересованы в этих территориях. Однако, по его словам, «некоторые вещи публично никогда не озвучиваются».

«Было большое количество сообщений, в частности, (директор Службы внешней разведки России. — ред.) Сергей Нарышкин говорил, что польские власти прорабатывают разные сценарии действий, в том числе занятия этих территорий», — сказал политолог.

Буневич уверен, что польские власти заинтересованы в экономической экспансии и политическом контроле западных территорий Украины.