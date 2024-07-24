«Время изобилия». Жители Грузии пожалели о распаде СССР

NYT: жители грузинской глубинки не хотят в ЕС и НАТО

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Жители промышленной грузинской глубинки сожалеют о распаде Советского Союза. Они считают эту эпоху лучшей для республики, сообщила газета The New York Times.

Несмотря на курс Грузии на сближение с Западом, жители небольших городов не хотят этого, отметили авторы материала. Люди также не хотят в ЕС и НАТО. Страна разделилась на тех, кто видит будущее Грузии на Западе, и тех, кто тоскует по временам СССР.

«Для многих жителей сельской местности это было время изобилия и процветания», — заявили журналисты.

Госдеп США предупредил, что Грузия поставит под угрозу свою интеграцию в Евросоюз и НАТО, приняв закон об иностранных агентах. Соединенные Штаты с помощью грузинского лидера Саломе Зурабишвили могут готовить «цветную революцию», подчеркнули в пресс-бюро Службы внешней разведки.

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