Российская разведка предупредила об угрозе «цветной революции» в Грузии
СВР: США с помощью Зурабишвили могут готовить «цветную революцию» в Грузии
США с помощью президента Грузии Саломе Зурабишвили могут готовить «цветную революцию» в стране. Об этом сообщило пресс-бюро российской Службы внешней разведки, передает РИА «Новости».
По данным СВР, США планируют обвинить Россию во всех проблемах Грузии, а правящую партию «Грузинская мечта» — в политической несамостоятельности.
«Ключевую роль в разжигании антиправительственных настроений должна сыграть грузинский президент Зурабишвили», — сообщили в разведке.
По данным спецслужб, президент Грузии даст интервью одному из американских СМИ, в котором обвинит правящую партию в деградации отношений с Евросоюзом и предупредит общественность об опасности сближения с Россией и ущербе от российских релокантов.
При этом, как предполагается, «Грузинскую мечту» ждет некий «политический сюрприз», который фактически может оказаться «цветной революцией».
В пятницу США объявили об отмене совместных военных учений с Грузией. Причиной этого Пентагон назвал пересмотр отношений двух стран.