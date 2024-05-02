Мир 02 мая 2024, 07:49 Принятие закона об иноагентах закроет Грузии дорогу в ЕС и НАТО — Госдеп Госдеп: принятие закона об иноагентах угрожает интеграции Грузии в ЕС и НАТО IMAGO/www.imago-images.de / Global Look Press

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Приняв закон об иноагентах, Грузия поставит под угрозу свою интеграцию в Евросоюз и Североатлантический альянс. На это указали в заявлении Госдепартамента США.

«Заявления и действия грузинского правительства несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО, и, таким образом, ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции», — подчеркивается в документе.

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Закон ставит целью «заставить замолчать критические голоса» и «разрушить активное гражданское общество» в стране, считают в Госдепе. Грузию призвали дать активистам право на свободу выражения мнений. Госдепартамент поддержал право грузинского народа «быть услышанным» и осудил применение насилия против протестующих мирных жителей.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что закон примут вопреки протестам. По его мнению, он как раз поможет стране вступить в ЕС.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» уже приняли во втором чтении.