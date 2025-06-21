США направили бомбардировщики B-2 в сторону Ближнего Востока

Американские бомбардировщики В-2 Spirit вылетели в сторону военной базы в Индийском океане на фоне обострения конфликта Израиля и Ирана. Об этом сообщил UK Defence Journal.
Самолеты, которые могут быть оснащены специальными бомбами для атаки по подземным объектам, подняли с авиабазы Уайтмен. Их сопроводила группа из восьми самолетов-заправщиков KC-135 Stratotankers.
Ранее стало известно, что Венно-морские силы Соединенных Штатов развернули пять эсминцев УРО класса Arleigh Burke Flight II/IIA у берегов Израиля. Корабли будут оказывать помощь в перехвате иранских баллистических ракет средней дальности.
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