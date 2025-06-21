Хуситы пригрозили ударить по американским кораблям при атаке США на Иран

Йеменское шиитское движение «Ансар Алла» будет бить по американским кораблям, в случае если Соединенные Штаты атакуют Иран. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа, сообщило РИА «Новости».
«Если США вовлекутся в нападение и агрессию против Ирана вместе с израильским врагом, вооруженные силы [хуситов] станут наносить удары по американским кораблям и военным судам в Красном море», — сказал он.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты направили бомбардировщики B-2 в сторону Ближнего Востока.Самолеты подняли с авиабазы Уайтмен. Они могут быть оснащены специальными бомбами для поражения подземных объектов.
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