Временного поверенного Италии вызвали в МИД из-за фейков о России

Власти России отреагировали на провокационные заявления итальянских политиков и антироссийскую кампанию в местных СМИ. Временного поверенного в делах Италии Джованни Скопа вызвали в МИД, сообщила пресс-служба министерства.

Поводом стали антироссийская кампания в итальянских СМИ и непропорциональная реакция властей на неприятие Россией некоторых высказываний высокопоставленных итальянских деятелей. На этом фоне дирижера Валерия Гергиева не пустили на фестиваль «Лето по-королевски» в Казерте.

«Итальянской стороне было указано на то, что последовательная антироссийская деятельность мейнстримных СМИ Италии, многочисленные фейки, <…>, а также русофобские выпады при полной поддержке итальянских правящих кругов <…> способствуют лишь усугублению кризиса, переживаемого сегодня российско-итальянскими отношениями», — заявили представители МИД.

Ранее посол Алексей Парамонов сообщил, что простые итальянцы не поверили в миф о российской угрозе и относятся к стране дружелюбно. Президент области Кампания Винченцо Де Лука выступил против отмены концерта Гергиева.