Президент итальянской области Кампания Винченцо Де Лука высказался против отмены концерта российского дирижера Валерия Гергиева из-за политических разногласий. Такие действия только усиливают конфликт, заявил он в беседе с газетой Repubblica .

«Мы не намерены принимать логику исключения или разрыва диалога, поскольку это не способствует миру, а скорее отдаляет его и лишь питает реки ненависти», — сказал он.

Де Лука подчеркнул, что Кампания продолжает поддерживать Украину, но при этом выступает за диалог со всеми сторонами. Он также отметил, что Запад не невиновен, поскольку ничего не сделал, чтобы предотвратить обострение кризиса.

Де Лука призвал оставаться в рамках разумного и напомнил, что фигуры в мире культуры и искусства не делают никаких политических решений.

Ранее Валерий Гергиев заявил, что диалог в политическом мире, как музыкальное искусство, не может делиться на своих и чужих. В противном случае будут неприятные последствия, мешающие развитию и процветанию человечества.