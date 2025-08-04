Большинство итальянцев не поверили в «российскую угрозу», проявляя дружелюбие по отношению к России. Они хотели бы восстановить отношения, рассказал в интервью «Известиям» посол РФ в Италии Алексей Парамонов.

«Если взять „общую температуру по больнице“, то все-таки подавляющее большинство итальянцев придерживается более трезвых и миролюбивых взглядов, чем натовские и еэсовские чиновники», — отметил дипломат.

По его словам, многие верят, что нынешний период жесткого противостояния между Россией и Западом носит временный характер. Надеются, что после урегулирования украинского конфликта отношения быстро восстановятся.

Парамонов также добавил, что в Италии мало кто верит, что по указке НАТО необходимо увеличивать военные расходы. Пока итальянские власти повторяют, что следует быть готовыми к вторжению России, обыватели задаются вопросом, почему они должны от чего отказываться и экономить.

Ранее бывший замминистра экономического развития Италии Микеле Джерачи назвал позором для страны отмену концерта российского дирижера Валерия Гергиева.