«Это позор для Италии». Политик устыдился отмены концерта российского дирижера
Экс-замминистра Джерачи назвал отмену концерта Гергиева позором для Италии
В Италии назвали отмену выступления российского дирижера Валерия Гергиева позором для страны. Об этом в интервью РЕН ТВ заявил бывший замминистра экономического развития республики Микеле Джерачи.
Политик признался, что ему стало стыдно из-за решения итальянских властей.
В Казерте на фестивале «Лето короля» должно было состояться выступление солистов Мариинского театра и Филармонического оркестра имени Верди под управлением Гергиева. Но местные власти отменили его в последний момент, ссылаясь на «российскую пропаганду». Решение дирекции Королевского дворца Казерты шокировало даже самих итальянцев.
«Было давление со стороны правительства. Почему мы запрещаем артистам выступать, потому что у них иное мнение? Общество дрейфует в сторону цензуры и нелиберальных ценностей», — заявил Джерачи.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение итальянских властей об отмене концерта Гергиева библейской цитатой о том, что не стоит метать бисер перед свиньями.