«Это позор для Италии». Политик устыдился отмены концерта российского дирижера

В Италии назвали отмену выступления российского дирижера Валерия Гергиева позором для страны. Об этом в интервью РЕН ТВ заявил бывший замминистра экономического развития республики Микеле Джерачи.

Политик признался, что ему стало стыдно из-за решения итальянских властей.

В Казерте на фестивале «Лето короля» должно было состояться выступление солистов Мариинского театра и Филармонического оркестра имени Верди под управлением Гергиева. Но местные власти отменили его в последний момент, ссылаясь на «российскую пропаганду». Решение дирекции Королевского дворца Казерты шокировало даже самих итальянцев.

«Было давление со стороны правительства. Почему мы запрещаем артистам выступать, потому что у них иное мнение? Общество дрейфует в сторону цензуры и нелиберальных ценностей», — заявил Джерачи.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение итальянских властей об отмене концерта Гергиева библейской цитатой о том, что не стоит метать бисер перед свиньями.