Впервые за 75 лет акула напала на рыбака в Израиле
Акула напала на человека у берегов Хадеры в Израиле
Акула атаковала рыбака у берегов города Хадера в Израиле. Это произошло впервые за 75 лет, сообщил Telegram-канал Mash.
Происходящее попало на экшн-камеру мужчины, которая оказалась включена в момент нападения хищника. Акула несколько раз пыталась схватить рыбака, однако ему удалось отбиться с помощью гарпуна. Мужчина успел подняться на лодку и чудом не пострадал.
Ранее стало известно, что в Китае огромная рыба вцепилась в голову россиянке, которая работала аниматором в образе русалки в гигантском аквариуме. Руководство парка запретило пострадавшей рассказывать о случившемся.
На египетском курорте из-за нападения акулы погиб турист. Хищник атаковал жертву в водах Красного моря у побережья города Марса-Алам. Второй иностранец пострадал.
В Гондурасе местные жители выследили и забили дубинкой акулу, напавшую на фермера. Мужчине после случившегося потребовалась операция.