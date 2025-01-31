Впервые за 75 лет акула напала на рыбака в Израиле

Акула напала на человека у берегов Хадеры в Израиле

Акула атаковала рыбака у берегов города Хадера в Израиле. Это произошло впервые за 75 лет, сообщил Telegram-канал Mash .

Происходящее попало на экшн-камеру мужчины, которая оказалась включена в момент нападения хищника. Акула несколько раз пыталась схватить рыбака, однако ему удалось отбиться с помощью гарпуна. Мужчина успел подняться на лодку и чудом не пострадал.

Ранее стало известно, что в Китае огромная рыба вцепилась в голову россиянке, которая работала аниматором в образе русалки в гигантском аквариуме. Руководство парка запретило пострадавшей рассказывать о случившемся.

На египетском курорте из-за нападения акулы погиб турист. Хищник атаковал жертву в водах Красного моря у побережья города Марса-Алам. Второй иностранец пострадал.

В Гондурасе местные жители выследили и забили дубинкой акулу, напавшую на фермера. Мужчине после случившегося потребовалась операция.