Заглотила голову. Огромная рыба напала на россиянку в аквариуме в Китае

Baza: в Китае огромная рыба в аквариуме укусила россиянку за голову

В Китае огромная рыба укусила россиянку, работающую русалкой-аниматором в гигантском аквариуме. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, как проплывающая мимо крупная рыба резко повернулась и схватила девушку за голову во время ее выступления. Рыба повредила ей лицо, а также съела очки и носовые зажимы.

По словам 22-летней россиянки, нападение произошло в городе Сишуаньбань 28 января. По словам пострадавшей, руководство парка запретило ей рассказывать о происшествии, а также выкладывать видео в интернет.

Девушка также рассказала, что у нее очень сильно болят голова, шея и глаз.

«Девушке выплатили 700 юаней — то есть 9,5 тысячи рублей — за моральный ущерб (впрочем, изначально, работодатели отказывались платить больше 500 юаней)», — уточнил канал.

В декабре 2024 года в Красном море погиб турист при атаке акулы в Красном море у побережья курортного города Марса-Алам.