Фермер избил напавшую на него акулу

DM: в Гондурасе местные жители выследили и забили напавшую на фермера акулу

В Гондурасе жители приморского города Тела выследили и забили деревянной дубинкой акулу, которая до этого напала на фермера, купающегося возле пристани. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Акула напала на 38-летнего фермера Роберто Бу на прошлой неделе. Мужчина вместе с коллегой и его родственниками решил проверить урожай, но по пути компания остановилась на пляже в Теле. Бу подвергся нападению морского хищника, когда плавал возле пристани.

«Я подумала, что он шутит, потому что мы играли на берегу. Потом набежала волна, и он начал кричать: „Помогите, помогите“», — рассказала изданию свидетельница происшествия.

Женщина добавила, что Бу пытался отбиться от акулы, начал сильно ее бить. Хищника была очень большой. Люди в панике бросились к берегу, а Бу вытащили из воды и вызвали бригаду скорой помощи.

Мужчину доставили в больницу, где ему провели экстренную операцию из-за травм спины и правой ноги. Бу сделали переливание из-за большой кровопотери, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Индонезии рыбак нашел в желудке пойманной им акулы останки туристки из США, которую спасатели искали на тот момент уже восемь дней.