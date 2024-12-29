Турист погиб на египетском курорте из-за нападения акулы

В Красном море, у побережья курортного города Марса-Алам, турист погиб в результате нападения акулы. Об этом сообщило Министерство окружающей среды Египта .

«Поступило сообщение о том, что двое иностранцев подверглись нападению акулы на севере Марса-Алама, в результате один из них пострадал, а другой погиб», — отметили в ведомстве.

Нападение акулы произошло за пределами зоны для плавания. Как рассказали РИА «Новости» в Генеральном консульстве в Хургаде, никто из россиян не пострадал. Погибший и пострадавший — итальянцы.

Ранее акула напала на женщину на Багамских островах и растерзала ее до смерти спустя день после свадьбы. ЧП произошло на Нью-Провиденс, она приехала на отдых вместе с семьей.