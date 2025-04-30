Вооруженные силы Пакистана подготовились к началу войны с Индией

Власти Пакистана перевели армию в состояние боевой готовности на фоне сообщений о возможном начале войны с Индией. Об этом сообщило агентство ANI .

«Источники в военном ведомстве страны сообщили в среду, что корабли ВМС Пакистана, включая фрегаты и подводные лодки, уже заняли позиции в своих морских портах, чтобы иметь возможность отразить любое возможное перемещение Индии», — написали журналисты.

Кроме того, по данным агентства, за последнее время количество полетов Военно-воздушных сил Пакистана уменьшилось более чем в два раза. Командование проводит только самые необходимые операции, «чтобы избежать путаницы в воздушном пространстве».

Ранее министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что на фоне обострения отношений после теракта в Кашмире Индия приняла решение нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов.

Первые боестолкновения на границе Пакистана и Индии начались уже 29 апреля. Индийские и пакистанские военные открыли огонь в районе Джамму.