На границе Индии и Пакистана начались боестолкновения

TOI: индийские и пакистанские военные начали перестрелку в районе Джамму

Индийские и пакистанские военные открыли огонь в районе Джамму на фоне обострения после теракта в Пахалгаме 22 апреля. Источники сообщили The Times of India (TOI), что армия Пакистана шесть дней подряд нарушала режим прекращения огня в секторе Паргвал и в других районах вдоль линии контроля.

Индийские военные открыли ответный огонь, обстреляв позиции противника. Стычки возобновились в районах Ури, Рампур, Гурез, Тутмари Гали и Сандербани. По словам индийского чиновника, действия Пакистана усилили напряжение в регионе.

Издание India Today уточнило, что армия Индии дала «жесткий ответ» на очередное нарушение.

При этом пакистанская сторона пока не прокомментировала происходящее. Однако военные заявили о сбитом индийском дроне, который пересек границу в районе Кашмира.

Оба государства продолжают наращивать военную активность, несмотря на ядерный потенциал с обеих сторон.

Конфликт между странами разгорелся с новой силой после нападения террористов на туристов в Кашмире, из-за которого погибли 26 человек. Власти Пакистана опровергли свою причастность к массовому расстрелу.