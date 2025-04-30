Пакистан сообщил о планируемом Индией ударе в течение 36 часов

Министр Тарар: Индия нанесет удар по Пакистану в ближайшие 24-36 часов

Индия планирует нанести военный удар по Пакистану в ближайшее время. Такое заявление в соцсети Х сделал министр информации страны Аттаулла Тарар на фоне обострения отношений после теракта в индийском регионе Джамму и Кашмир.

«Пакистан располагает достоверной информацией о том, что Индия намеревается нанести военный удар в течение ближайших 24-36 часов, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога», — написал Тарар.

Министр заявил, что на любой акт агрессии со стороны Исламабада последует решительный ответ.

Накануне индийские и пакистанские военные открыли огонь в районе Джамму. Стычки возобновились в районах Ури, Рампур, Гурез, Тутмари Гали и Сандербани.

Отношения между Индией и Пакистаном обострились после нападения террористов на индийский регион, которое произошло 22 апреля. Террористы расстреляли туристов, погибли 27 человек, еще порядка 20 туристов получили ранения.

После теракта жители Индии начали приводить в порядок подземные бункеры и запасаться товарами первой необходимости из-за опасений возможной войны с Пакистаном.