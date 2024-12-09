Руководство вооруженной оппозиции в Сирии сообщило, что женщины могут сами решать, носить им хиджаб или нет. Об этом сообщила сирийская газета Al-Watan .

«Категорически запрещается вынуждать женщин одеваться в определенную одежду или вмешиваться в их право выбора одежды или предъявлять им претензии, связанные с их внешним видом», — сообщило главное командование.

Вооруженные оппозиционные группировки начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в конце ноября. К вечеру 7 декабря они взяли контроль над рядом ключевых городов, включая Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. Уже 8 декабря оппозиционные силы вошли в Дамаск, заставив правительственные войска Сирии отступить.

Председатель комитета Государственной Думы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов сообщил, что в Сирии полностью обеспечена безопасность российских военнослужащих. По его словам, нет никаких изолированных воинских частей.

Убежищем ушедшего в отставку экс-лидера Сирии Башара Асада стала Россия. Решение о предоставлении его политику принял президент Владимир Путин.