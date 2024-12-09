Убежищем ушедшего в отставку президента Сирии Башара Асада стала Россия, потому что именно она поддерживает друзей в трудной ситуации. Постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в своем Telegram-канале , что США поступили бы по-другому.

«Асад и его семья в Москве. Россия не предает друзей в трудных ситуациях. В этом разница между Россией и США», — заявил он.

Вооруженная сирийская оппозиция взяла под контроль Пальмиру, Идлиб, окрестности Хомса и Дамаск. Попытки Асада договориться с мятежниками не увенчались успехом, и он покинул пост президента Сирии. Агентство Reuters сообщило о гибели политика, однако позднее появилась информация о его приезде в Москву и получении политического убежища.

Повстанцы вышли на связь с представителями России. Они гарантировали безопасность военных и дипломатов.