Провинция Латакия полностью перешла под контроль сирийских оппозиционеров
ТАСС: оппозиционеры в Сирии полностью взяли под контроль провинцию Латакия
Сирийские вооруженные оппозиционеры полностью взяли под контроль провинцию Латакия, где находятся военные базы России. Об этом сообщил источник ТАСС.
«Со вчерашнего дня оппозиция полностью контролирует провинцию Латакия, включая города Тартус и Джебла», — заявил собеседник агентства.
По его данным, вооруженные силы оппозиции не вторгались на территорию российских баз — они функционируют в стандартном режиме.
Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что в Сирии полностью обеспечили безопасность российских военнослужащих. Никаких отрезанных воинских частей нет, подчеркнул парламентарий.
Накануне Башар Асад покинул пост президента и улетел из Сирии. Россия предоставила ему политическое убежище.