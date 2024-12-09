Провинция Латакия полностью перешла под контроль сирийских оппозиционеров

ТАСС: оппозиционеры в Сирии полностью взяли под контроль провинцию Латакия

Сирийские вооруженные оппозиционеры полностью взяли под контроль провинцию Латакия, где находятся военные базы России. Об этом сообщил источник ТАСС .

«Со вчерашнего дня оппозиция полностью контролирует провинцию Латакия, включая города Тартус и Джебла», — заявил собеседник агентства.

По его данным, вооруженные силы оппозиции не вторгались на территорию российских баз — они функционируют в стандартном режиме.

Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что в Сирии полностью обеспечили безопасность российских военнослужащих. Никаких отрезанных воинских частей нет, подчеркнул парламентарий.

Накануне Башар Асад покинул пост президента и улетел из Сирии. Россия предоставила ему политическое убежище.