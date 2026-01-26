Россия оказалась на втором месте в рейтинге сильнейших армий мира

Россия закрепилась на втором месте в мире по уровню мощи военных сил. Рейтинг опубликовал ресурс Global Firepower .

При сравнении учитывали более 60 отдельных критериев: от количества воинских частей до географического положения страны. Всего в рейтинг вошло 145 мировых держав.

«По состоянию на 2026 год Россия занимает второе место из 145 стран», — указали на сайте рейтинга.

Позицию лидера традиционно заняли США, а третье место — Китай. В первую десятку также вошли Китай, Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия.

Ранее российский генерал Соболев высказал мнение, что США не намерены сокращать количество ядерного оружия. Он уверен, что Вашингтон будет только усиливать свои военные мощности.