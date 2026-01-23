Глава Минобороны Польши ответил на высказывания Трампа о войсках НАТО

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ответил соцсети X на заявления президента США Дональда Трампа, усомнившегося в надежности союзников по НАТО. Глава ведомства напомнил, что Варшава не раз платила высокую цену за участие в совместных операциях альянса, в том числе в Афганистане и Ираке.

«Польская армия, плечом к плечу со своими союзниками, участвовала, среди прочего, в миссиях в Афганистане и Ираке», — написал он.

В интервью Fox News Трамп вновь раскритиковал НАТО, заявив, что не уверен, будут ли союзники готовы поддержать США в случае необходимости. По его словам, хотя партнеры действительно направляли войска в зоны конфликтов, они, как утверждает американский лидер, часто находились вдали от линии фронта.

Косиняк-Камыш в ответ подчеркнул, что Польша была, есть и будет ответственным союзником. Он отметил, что польские военные участвовали в международных миссиях бок о бок с партнерами по альянсу, а гибель солдат стала доказательством готовности страны нести максимальные потери ради общей безопасности. По его словам, эта жертва не может быть забыта или приуменьшена, а статус Польши как надежного союзника остается неизменным.

Министр напомнил, что польские подразделения и сегодня задействованы в операциях и миссиях под руководством НАТО.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заявил, что под давлением Вашингтона почти все страны НАТО согласились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Исключением, по его словам, стала Испания, которая, как предположил президент США, рассчитывает на поддержку альянса без соответствующих финансовых обязательств.