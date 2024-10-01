Военную базу у аэропорта Багдада атаковали ракетами

Reuters: военную базу с силами США у аэропорта Багдада атаковали ракетами

Военную базу у аэропорта Багдада, в которой разместили силы США, атаковали двумя ракетами. Об этом сообщил иракский сайт Shafaq News .

По данным журналистов, один снаряд упал неподалеку от самой базы, а второй — рядом со взлетно-посадочной полосой аэропорта.

Ответственность за удар пока не взяла ни одна организация.

До этого источник РИА «Новости» сообщил, что ВВС Израиля ударили по объектам в южном пригороде Бейрута. По данным собеседника агентства, ожидают еще одну серию ударов.

Также стало известно о начале массированного обстрела из танков со стороны ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) на юге Ливана. Израильские войска намерены сформировать 20-километровую зону на юге арабского государства.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обстрелы Ливана со стороны ЦАХАЛ обернутся гуманитарной катастрофой. По его словам, бомбежки жилых массивов приводят к большому количеству жертв среди мирного населения.