Военную базу на тысячу человек открыли у границы России в Эстонии

ERR: в Эстонии открыли новую военную базу у границы с Россией

На юге Эстонии у непосредственной границы с Россией создали новую военную базу, где сможет разместиться контингент военных до тысячи человек. Об этом сообщила телерадиовещательная компания ERR .

«Новая военная база из 14 строений, получившая название Reedo, теперь открылась в селе Йуба», — указали журналисты.

Предположительно, она будет служить точкой сбора «для приготовлений в соответствии с оборонительными планами НАТО».

Ранее Эстония и Финляндия пригрозили России «запретом» движения флота в Финском заливе в случае «возникновения опасности». НАТО контролирует большую часть акватории. При этом эти же страны особенно сильно зависят от поставок российского никеля. Сейчас идут обсуждения ограничения экспорта.