Военную базу на тысячу человек открыли у границы России в Эстонии

На юге Эстонии у непосредственной границы с Россией создали новую военную базу, где сможет разместиться контингент военных до тысячи человек. Об этом сообщила телерадиовещательная компания ERR.
«Новая военная база из 14 строений, получившая название Reedo, теперь открылась в селе Йуба», — указали журналисты.
Предположительно, она будет служить точкой сбора «для приготовлений в соответствии с оборонительными планами НАТО».
Ранее Эстония и Финляндия пригрозили России «запретом» движения флота в Финском заливе в случае «возникновения опасности». НАТО контролирует большую часть акватории. При этом эти же страны особенно сильно зависят от поставок российского никеля. Сейчас идут обсуждения ограничения экспорта.
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