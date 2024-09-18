Эстония и Финляндия пригрозили России запретом движения флота в Финском заливе

Эстонии и Финляндии следует разработать схему для полного «запрета» российского флота в Финском заливе. Об этом заявил командующий эстонскими Силами обороны Андрус Мерило, его процитировал ТАСС .

Он отметил, что Финляндия и Эстония продолжат наращивать сотрудничество и могут продумать совместный план по «запрету» движения российских военных кораблей в Финском заливе.

«В военном отношении это можно сделать, мы готовы это сделать, и мы движемся в этом направлении», — подчеркнул Мерило.

По его словам, проход в Финский залив «закроют» для России в случае «возникновения опасности». Страны НАТО контролируют большую часть акватории и при необходимости могут перекрыть проход, добавил главком Эстонии.

Ранее входящие в Североатлантический альянс государства начали проводить военные маневры у российских границ. Серия из 12 учений продлится до конца года. Они будут проходить на территории Германии, Греции, Эстонии, Финляндии, Словакии, Латвии, Венгрии, Болгарии, Турции, Италии, Испании и Исландии.