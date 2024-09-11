Путин выступил за ограничение экспорта стратегического сырья
Путин предложил ограничить продажу на внешние рынки урана, титана и никеля
Ограничить экспорт важного стратегического сырья на внешние рынки предложил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Глава государства подчеркнул, что речь идет об уране, титане и никеле. Но сделать это нужно так, чтобы не нанести ущерб отечественным поставщикам.
Президент напомнил, что в ряде стран создают специальные стратегические запасы и принимают другие меры, чтобы не допустить дефицита.
«Если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать над определенными ограничениями поставок на внешний рынок», — заявил Путин.
Он добавил, что Россия — лидер по запасу стратегических видов сырья: природного газа — 22% от природных запасов, золота — 23%, алмазов — 55%. Но при этом недружественные страны ограничили поставки ряда товаров, поэтому Россия тоже может пойти на определенные санкции в области важных материалов.
В середине июля Путин дал старт работе новых металлургических производств в Нижегородской и Челябинской областях, а также в Донецкой Народной Республики.
Он подчеркнул, что российские металлурги стали мировыми лидерами по производству высокосортного никеля, заняли второе место по объемам выпуска алюминия и третье — по производству титановой продукции.