Путин выступил за ограничение экспорта стратегического сырья

Ограничить экспорт важного стратегического сырья на внешние рынки предложил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Глава государства подчеркнул, что речь идет об уране, титане и никеле. Но сделать это нужно так, чтобы не нанести ущерб отечественным поставщикам.

Президент напомнил, что в ряде стран создают специальные стратегические запасы и принимают другие меры, чтобы не допустить дефицита.

«Если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать над определенными ограничениями поставок на внешний рынок», — заявил Путин.