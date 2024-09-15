Финляндия и Эстония попали в зависимость от России

РИА «Новости»: Финляндия и Эстония сильно зависят от поставок никеля из России

Финляндия и Эстония среди всех недружественных стран особенно сильно зависят от поставок никеля из России. Об этом сообщило РИА «Новости» , изучив данные платформы ООН Comtrade по итогам первого полугодия.

Россия продала в Финляндию никель на 335,7 миллиона долларов, это 88,4% от всего импорта. В Эстонию — на 1,5 миллиона долларов, что составляет 44,1%.

Словения купила 4% никеля на 561,3 тысячи долларов. Нидерланды — 2,6% на 13,8 миллиона, Польша — 2,4% на 2,8 миллиона в американской валюте, Латвия — 1,6% на 9,6 тысячи, Испания — 1,5% на 2,4 миллиона.

Сейчас предложенные президентом России ограничения экспорта в недружественные страны урана, титана и никеля находятся на стадии обсуждения. Заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков рассказал, что пока есть идея ввести ограничения поставок в конкретные государства, в том числе в США.