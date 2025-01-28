«Это все организовано из-за границы». Премьер Сербии уйдет в отставку на фоне протестов

Премьер Сербии Вучевич подал в отставку на фоне протестов и раскола в обществе

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич решил покинуть свой пост на фоне массовых протестов. Об этом сообщил таблоид Informer .

«Мое неотзываемое решение подать в отставку с поста председателя правительства Сербии», — сказал Вучевич.

Заявление об отставке он сделал во время внеочередного брифинга в правительстве. По словам премьера, ночью в телефонном разговоре он обсудил это с президентом Александром Вучичем. Сербский лидер поддержал его решение.

Вучевич объяснил желание покинуть пост тем, что в нынешних условиях в стране правящая партия должна «показать наивысшую степень ответственности и новые закономерности в сербской политике». Кроме того, во время своей речи он заявил, что массовые протесты в Сербии организованы из-за границы.

«Это все организовано из-за границы, в этом нет никаких сомнений. Они ударили по самой чувствительной сфере общества — образованию и детям. Это подло — умышленно поставить под угрозу Сербию как государство», — заявил подавший в отставку премьер-министр.

Накануне студенты, участвующие в акции протеста в Сербии, заблокировали Автокоманду — крупнейшую в Белграде транспортную развязку. Президент страны Александр Вучич уличил Запад в попытках организовать в стране цветную революцию. Он заявил, что выходить и блокировать движение на Автокоманде студентам велела иностранная агентура.