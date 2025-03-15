Протестующие перекрыли улицы в Белграде возле администрации Вучича
РИА «Новости»: протестующие перекрыли две улицы возле администрации Вучича
Протестующие перекрыли улицы Кнеза Милоша и Короля Милана в Белграде около администрации президента Сербии. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».
Пока численность митингующих оценивают в несколько сотен человек, но ожидается, что она значительно возрастет.
В январе на фоне протестов и раскола в обществе подал в отставку премьер-министр Милош Вучевич, заявив, что правящей партии необходимо показать новые закономерности в сербской политике. При этом он отметил, что протесты организованы из-за границы, и назвал это подлостью.
Об этом же говорил и сам президент Александр Вучич. По его словам, иностранная агентура с помощью местных студентов и других участников протестов пытается организовать в стране цветную революцию.